В новом выпуске проекта "Мир наизнанку" покажут дочь Дмитрия Комарова

Команда проекта узнала как японцы готовятся к собственным похоронам.

Пресс-служба Каждый четверг Дмитрий Комаров продолжает увлекательное путешествие по Японии в новых выпусках экстремального трэвел-шоу "Мир наизнанку".

В новом выпуске телезрители узнают, почему японцы арендуют семьи, как они готовятся к смерти еще при жизни, и увидят самую трогательную историю любви за всю историю проекта.

Интересно, что нередко свой день рождения телеведущий празднует во время съемок "Мира наизнанку". Так, в этом году Дмитрий Комаров сделал себе самый необычный подарок, отпраздновав 34-летие в Японии и "арендовав" в этот день семью — супругу и дочь.

Во время экспедиции в Японию команда проекта узнала не только о жизни обычных японцев, но и о том, как они готовятся к собственным похоронам, примеряя гробы еще при жизни. Кроме того, Дмитрий Комаров побывал на самом высокотехнологичном кладбище в мире, футуристический дизайн с хрустальными элементами которого способен поразить воображение даже самых искушенных фантастов.

Кроме того, сегодня телезрители "1+1" увидят одну из самых трогательных историй любви за все сезоны проекта "Мир наизнанку". Пожилую пару, прожившую вместе 30 лет и мечтавшую о путешествиях по выходу на пенсию, настигло несчастье. Ясуко Куроки внезапно потеряла зрение, а с ним — и вкус к жизни. Тогда ее супруг высадил огромный сад розовых цветов, чтобы поддержать любимую. С тех пор их сад, высаженный так называемой травяной сакурой, стал любимым местом туристов, а счастливая Ясуко Куроки ощутила на себе всю чудодейственную силу любви.

Напомним, Дмитрий Комаров показал родителей в день их "коралловой свадьбы".