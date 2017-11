В Нью-Йорке от передозировки наркотиков скончался известный молодой рэпер

В Нью-Йорке (США) скончался известный рэп-исполнитель Густав Ар, широко известный под именем Lil Peep.

Такую информацию сегодня, в четверг, 16 ноября, распространили в социальных сетях друзья и поклонники музыкантов.

По предварительной версии событий, к смерти 21-летнего Ара привела передозировка наркотических веществ.

На эту версию намекнул в своем Twitter диджей Bleep Bloop, который был близким приятелем рэпера.

watch out for your friends and dont let them die from overdose

please dont take drugs like opiates and xanax for fun

rip lil peep and everyone else who dies from this hustle the AMA is running