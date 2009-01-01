В Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы

Между полицией и активистами произошло несколько стычек, во время которых был применен слезоточивый газ.

Светлана Лобода Instagram

Поздно вечером в воскресенье около 150 проукраинских активистов собрались в курортной Аркадии, возле элитного ночного клуба "Ибица" на берегу Черного моря, где на 22.00 был запланирован концерт певицы Светланы Лободы.

Об этом пишет УНИАН.

В их числе — представители общественной организации "Автомадан Одессы", в том числе, ее лидер Евгений Резвушкин, "Азова", бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и пр.

Как заявил Стерненко, акция носит мирный характер, которая направлена на недопущение выступления Лободы, которая выступает в аннексированном Крыму, получает в РФ награды и пр.

Активисты держали плакаты: "Требуем внимания власти к таким гастролям", "Вату прочь!", "Неужели деньги не пахнут?", "Требуем лишить Лободу гражданства", "Россия, забери свою Лобуду" и т. д.

Возле клуба также находились сотни людей, многие из которых пришли на концерт, другие просто отдыхали в курортной зоне.

На месте событий также находились сотрудники и охрана "Ибицы", также прибыли правоохранители. Кто-то со стороны активистов начал взрывать петарды. Началась паника, толкотня, крики. Между полицией и активистами произошло несколько стычек, во время которых был применен слезоточивый газ.

Затем, как сообщили в ГУ НП в Одесской области, поступило сообщение о минировании клуба. Концерт не состоялся.

Как сообщил советник начальника ГУ НП в области Руслан Форостяк, организаторы концерта Лободы решили его отменить.

"В Аркадии были инциденты, связанные с превентивным мероприятиями, связанными с досмотром личных вещей", — сказал Форостяк. Отмечается, что у некоторых активистов были петарды, пиротехника, телескопические дубинки.

По словам Форостяка, составлен один административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство).

Напомним, Loboda стала ведущей российской музыкальной премии.