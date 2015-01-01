В Одессе избили подопечного Ивана Дорна

Константин Дмитриев рассказал, у него отобрали подарок продюсера IPhone 7.

Иван Дорн, Константин Дмитриев Instagram

На собственной странице в Instagram артист поделился фотографией с разбитым лицом.

Молодого певца сильно избили и ограбили в Одессе. Константин Дмитриев рассказал, у него отобрали подарок продюсера IPhone 7.

"Иван Дорн подарил мне IPhone 7 на день рождения. Было очень приятно втрое. Жаль, но IPhone, слава Богу, не инвалид", — так прокомментировал инцидент Константин. Его продюсер не промолчал относительно грустного случая. По мнению артиста, теперь у Constantine есть обложка на следующий трек.

Константин Дмитриев Instagram

По крайней мере, так Иван заявил в подписи к снимку Дмитриева на своей странице. Кроме того, Иван Дорн добавил, что этот досадный случай произошел в Одессе. Фаны артиста шокированы тем, что случилось, и желают певцу поскорее выздороветь.

Instagram

Напомним, в Одессе экс-солиста "На-На" избили за сепаратизм.