В Одессе в очередной раз отменили концерт Светланы Лободы

Такое решение было принято во избежание беспорядков во время концерта знаменитости.

Светлана Лобода Instagram

Об этом пишет ТСН.

Такое решение было принято во избежание беспорядков во время концерта знаменитости.

О решении местных властей на странице в Facebook сообщил организатор концерта, бизнесмен Артем Вознюк.

"К сожалению, практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города... В этой обстановке угроз беспорядков, а значит опасности для одесситов, понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области, мы вынуждены отменить этот праздник", — написал Вознюк.

Напомним, что в начале июня власть Одесской области выступила против концерта Светланы Лободы в городе. Соответствующий пост разместил в соцсети глава Одесской ОГА Максим Степанов. Он напомнил, что Лобода выступала в Кремле, на российском "Первом канале", на свадьбах и вечеринках российских олигархов.