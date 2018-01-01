В одних трусиках: бесстыжая украинская телеведущая завела поклонников фото топлес

Валерия Крук показала снимок с архивной фотосессии.

Валерия Крук покрасовалась в одних трусиках instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками пикантным фото.

На своей странице в Instagram она выставила снимок, на котором позирует в одних трусах топлес, прикрывая грудь руками.

"Немного жары Вам в ленту!", - подписала снимок Крук.

Поклонники с восхищением отреагировал на фото.

"Ах, Валерия, ты просто красавица", "Чуть не выронил телефон из рук...действительно обожгло", "Ооочень красивое тело! Восхищаюсь!", - писали поклонники.

Валерия Крук поделилась фото топлес instagram.com/valeriyakruk

Ранее Валерия Крук взволновала подписчиков пикантным фото на отдыхе.

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