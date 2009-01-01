В Playboy вернутся обнаженные женщины

Прежняя концепция журнала с обнаженными женщинами действительно устарела.

Playboy

Мужской журнал Playboy в своей печатной версии возобновит публикацию фотографий полностью обнаженных женщин.

Об этом сообщил сын основателя издания и его креативный директор Купер Хефнер, пишет life.

По словам руководителя, прежняя концепция журнала с обнаженными женщинами действительно устарела. Однако "Playboy не следовало полностью лишать наготы, поскольку она никогда не была проблемой". "Сегодня мы возвращаем нашу отличительную особенность и снова заявляем о себе", — добавил Хефнер.





В микроблоге Playboy в Twitter опубликован снимок обложки следующего номера с обнаженной моделью. В октябре 2015 года журнал объявил об отказе от публикации в своей печатной версии полностью обнаженных моделей. Это было сделано, чтобы издание получило рейтинг PG-13 и могло продаваться подросткам. Playboy — журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года.

Напомним, известная телеведущая полностью обнажилась для мужского глянца.