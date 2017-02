В подвале лондонской гостиницы нашли неизвестные записи концертов Боба Марли

На них концерты из европейского турне Марли в 70-х годах.

Боб Марли rqgroup.ru

В подвале одной из лондонских гостиниц обнаружили ранее неизвестные записи концертов Боба Марли , которые пролежали там 40 лет.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на The Guardian.

Записи, найденные в отеле Kensal Rise, где музыкант останавливался во время своего визита в Лондон, были сделаны профессионалами — на них концерты из европейского турне Марли в 70-х годах. Всего нашли 13 пленок — их выудил из мусора фанат Боба Марли Джо Гатт, который приехал по звонку друга, обнаружившему пленки.

Сначала эксперты боялись, что пленки испортились от влаги, но 10 из 13 пленок удалось реставрировать за несколько месяцев. На реставрацию потратили 25 тыс фунтов стерлингов.

Концерты, записанные на пленках, — выступления Марли в Лондоне и Париже с 1975 по 1978 годы. По словам экспертов, записи очень качественные. На пленках можно услышать исполнение известных песен No Woman No Cry, Jammin, Exodus и I Shot the Sheriff.

Напомним, писатель из Ямайки получил Букеровскую премию за роман о жизни Боба Марли.