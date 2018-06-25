"В порно осталось сняться": Ольга Бузова вызвала жаркие споры под эротическим видео в нижнем белье

Артистка позировала в кружевном боди и на каблуках.

Ольга Бузова позировала на видео в кружевном боди instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова вызвала неоднозначную реакцию своих фанатов последним видео.

В ролике, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она в черном кружевном боди, черных туфлях и в ярком макияже с красной помадой дефилирует по помещению.

Большинство подписчиков стали критиковать певицу за такое откровенное видео, многим оно напомнило начало фильмов для взрослых.

"Напомнило порнуху. Там девки так же выходят в порно", "Проститутка, господи только поржать. Клон Зверева. Может тебе замуж за него. Вы прям пара", "Мне одной кажется, что у нее руки шея туловище худые, а вот ноги, ляшки как у кобылы?", "Дама по вызову", "В порно только осталось сняться", - раскритиковали видео юзеры.

Другие же стали спорить с хейтерами, и назвали фигуру Бузовой идеальной.

"Прекрасная походка, красавица Оля, а вы завистники не лезьте к ней", "Сексуальная и уверенная походка, так держать", "Фигура хорошая", "Ахааа завидуйте молча, красотка", - хвалили подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 25 Июн 2018 в 11:47 PDT

Ранее Ольга Бузова нарвалась на волну критики из-за странной мимики.

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