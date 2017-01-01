В Португалии выбрали ведущих на Евровидение-2018, видео

Для проведения шоу вживую из Лиссабона выбрали четырех женщин.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Евровидения.
Организаторы вспоминают, что в прошлом году Евровидение-2017 в Киеве впервые в истории вели трое мужчин.
"Сегодня для проведения шоу вживую из Лиссабона выбрали четырех женщин", – указано в сообщении.
Песенный конкурс в столице Португалии будут вести Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.
В сети уже появилось короткое видеопредставление всех четырех ведущих.
Предлагаем вашему вниманию видео презентации ведущих Евровидения-2018.
Напомним ранее, в Украине выбрали ведущего Национального отбора на Евровидение-2018.