В программе "Мир наизнанку" покажут, как выглядит АЭС Фукусима сегодня

Дмитрий Комаров узнает, как японцам удалось спасти мировой океан от загрязнения радиацией.

Дима Комаров Пресс-служба

Сегодня в 22.00 в эфире телеканала "1+1" покажут второй выпуск программы "Мир наизнанку" из цикла "Огненное кольцо Японии" об опасностях одной из самых сейсмически активных зон мира.

В продолжении специального репортажа о масштабной трагедии на АЭС Фукусима 2011 года, всколыхнувшей весь мир, ведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев побывают в непосредственной близости к реакторам и разрушенным энергоблокам и покажут атомную станцию изнутри.

Чтобы снять уникальный репортаж из эпицентра катастрофы, команде проекта пришлось почти два месяца получать разрешения. Съемка в закрытой зоне проходила под строгим наблюдением почти десятка работников станции, которые контролировали каждый отснятый кадр, а за нарушения могли конфисковать всю аппаратуру.

"Это особенная программа и самая опасная часть нашего визита в Фукусиму. Собрать все документы и получить разрешение на съемку там удавалось считанным журналистам во всем мире. Наша задача — своими глазами убедиться в том, что последствия страшной аварии не выйдут на пределы Японии", — делится Дмитрий Комаров.

В новом выпуске программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров расскажет, как японцам удалось не допустить загрязнения мирового океана радиацией, и какие меры приняты для того, чтобы авария не повторилась.

Кроме того, ведущий познакомит зрителей с самоотверженными работниками станции, по сей день борющимися с последствиями аварии, и единственным жителем зоны отчуждения, которые остался там ради спасения сотен брошенных животных.

Напомним, Дмитрий Комаров испортил платье Алены Шоптенко в финале "Танців з зірками".