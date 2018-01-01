"В родильном зале находилось девять специалистов": Лобода поделилась подробностями родов в США

Артистка рожала в присутствии девяти врачей.

Артистка рожала в присутствии девяти врачей instagram.com/lobodaofficial

В интервью "КП в Украине" она поделилась, что осталась довольна врачами в США.

"В Лос-Анджелес я уехала намеренно на седьмом месяце беременности. Рожала в одном из лучших госпиталей и в восторге от уровня медицинских услуг. Малышка родилась весом 3 кг 200 г и ростом 48 см", - рассказала артистка.

Она также сравнила уровень медицины в США и Украине.

"Уровень медицины в США очень высокий. От комфорта - до качества. Все продумано до мельчайших деталей. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно.

В Украине Евочку я рожала у замечательного доктора Дмитрия Масло, он врач высшей категории, и мне с ним было очень легко", - поделилась Лобоода.

Она добавила, что ее поддерживали родные и близкие люди. Но в родильном зале она была одна в окружении врачей.

"Со мной была семья и самые близкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", - призналась исполнительница.

Она отметила, что во время беременности работала над новыми песнями, пообещала вскоре вернуться с новыми хитами.

"В Лос-Анджелесе мы снимали документальный фильм, записывали новые песни, готовили новый сингл и новое видео. Также мы с Нателлой запускаем новый музыкальный проект очень талантливого молодого парня - Артема Иванова. На днях появится первый его сингл. Вообще сейчас отбоя нет от предложений продюсировать артистов, и я планирую развивать это направление в нашей компании, но в ближайшие полгода буду удивлять своих поклонников собственным творчеством. Я знаю, как они ждут моего возвращения, и я их не подведу", - рассказала певица.

Имя возлюбленного артистка скрывает. Отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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