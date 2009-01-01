В России оконфузилась Анна Седокова, опубликовано видео

На концерте артистки в Казани произошел один инцидент, но она не растерялась.

Анна Седокова на концерте в Казани Скриншот видео с instagram.com/ekaterinasyddykova

В российской Казани украинская певицаво время концерта оконфузилась — у нее сломался замок на платье.

Об этом инциденте в Instagram написала блогер Катерина Сиддикова, которая была на мероприятии.

В то же время она уточнила, что после "аварии" артистка не растерялась, а обвязалась галстуком музыканта.

"И все-таки плоховато держалось, но звезда… попросила у клавишника майку, надев ее сверху", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Анна Седокова родила третьего ребенка, а потом показала фигуру в купальнике. До этого исполнительница обнародовала снимки из роддома, посмотреть их можно здесь.