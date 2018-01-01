В России скончался звезда фильмов "Алые паруса", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Опять надо жить"

Анофриеву было 87 лет.

Не стало народного артиста России Олега Анофриева.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное..." — сообщил 28 марта актер Александр Олешко в Instagram.

Анофриеву было 87 лет.

Он снялся в таких фильмах, как "Алые паруса", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно-негаданно". Одна из последних его работ – картина "Опять надо жить".

Кроме того, Анофриев озвучил также мультфильмы, среди них: "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Очень синяя борода" и "Где обедал воробей?".

Напомним, Олега Табакова, который умер 12 марта, после смерти втянули в религиозный скандал. Представители религиозного движения "Божья воля" в Москве выступили против отпевания артиста, пообещав препятствовать отпеванию актера всеми способами.

Как сообщалось, в один день с Табаковым в России внезапно умер известный актер. Он играл в сериалах "Универ: Новая общага", "Пятая стража", "Психологини" и др.