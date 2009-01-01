В России заговорили о новом кандидате на "Евровидение" в Киеве

Первый канал оставляет за собой право сделать заявление по "Евровидению" до 11 марта.

Дарья Антонюк Instagram

Певца из Украины Александра Панайотова , которого ранее называли главным претендентом на участие в "Евровидении" от России, вызвалась заменить молодая исполнительница Дарья Антонюк, обогнавшая Панайотова в пятом сезоне российского "Голоса".

Об этом сообщает издание LIFE.

Интернет и социальные сети уже заполонили фото 21-летней артистки с хештегами АнтонюкнаЕвро а также сообщения "из надежных источников", рассказывающих, что на Первом канале отдали предпочтение именно ей. Ранее Дарью называли лишь одной из списка возможных претендентов на поездку в Киев, где лидировал 32-летний Панайотов. Однако после неожиданного заявления менеджера финалиста Голоса о том, что Александр не жалеет, что не поедет на "Евровидение-2017", в новые фавориты вышла именно Антонюк.

С Агутиным на Голосе Instagram

Несмотря на нарастающий ажиотаж вокруг претендентов, Первый канал оставляет за собой право сделать заявление по "Евровидению" до 11 марта, то есть крайнего срока представления кандидата на песенный конкурс от страны. До этого дня комментировать выбор исполнителя на телеканале не намерены.

Напомним, Киркоров призвал Россию бойкотировать "Евровидение-2017".