В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху

Певица сообщила, что у нее произошло обострение заболевания бронхов.

Эдита Пьеха попала в больницу с бронхитом УНИАН

Известную российскую певицу и легенду советской эстрады Эдиту Пьеху госпитализировали в лечебное учреждение Санкт-Петербурга.

"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала 80-летняя Пьеха 4 апреля в комментарии ТАСС.

Эстрадная исполнительница добавила, что находится на амбулаторном лечении уже в течение трех дней.

"Делают ингаляцию, лечат. Скоро собираюсь выздоравливать", - добавила она.

Напомним, ранее с инсультом был госпитализирован российский актер и звезда украинского сериала "Сваты" Федор Добронравов. Коллеги отмечают, что актер продолжал играть на сцене уже с признаками серьезного сердечно-сосудистого заболевания.