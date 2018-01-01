В Санкт-Петербурге скончался лидер рок-группы "Внезапный сыч"

Музыканту было 52 года.

Причина смерти музыканта пока что не известна Фото: vk.com

В Санкт-Петербурге на 53-м году жизни скончался основатель и лидер рок-группы "Внезапный сыч" Кирилл Спечинский.

"Не стало талантливого музыканта Кирилла Спечинского, бессменного лидера группы ВНЕЗАПНЫЙ СЫЧ, автора многих полюбившихся Вам песен и просто веселого душевного человека", — говорится в официальном сообществе коллектива во "Вконтакте".

Спечинский умер в реанимации, по мнению близких, предположительно от инсульта.

Рок-группа "Внезапный сыч" была основана Спечинским в 1988 году. Первый альбом "Короче, ты понял" быстро стал популярным. Всего группа выпустила шесть альбомов, последний из которых — в 2008 году.

Ранее в 32 года умер участник британской группы Veronica Falls.