В Санкт-Петербурге скончался лидер рок-группы "Внезапный сыч"

Музыканту было 52 года.
"Не стало талантливого музыканта Кирилла Спечинского, бессменного лидера группы ВНЕЗАПНЫЙ СЫЧ, автора многих полюбившихся Вам песен и просто веселого душевного человека", — говорится в официальном сообществе коллектива во "Вконтакте".
Спечинский умер в реанимации, по мнению близких, предположительно от инсульта.
Рок-группа "Внезапный сыч" была основана Спечинским в 1988 году. Первый альбом "Короче, ты понял" быстро стал популярным. Всего группа выпустила шесть альбомов, последний из которых — в 2008 году.
Ранее в 32 года умер участник британской группы Veronica Falls.