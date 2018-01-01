В семье Караченцова раскрыли подробности его экстренной госпитализации

Родные актера уверяют, что ничего страшного не произошло.

Николай Караченцов уже после больницы находится на даче kozyrlife.ictv.ua

Николай Караченцов прошел плановое комплексное обследование в одной из частных клиник Москвы и уже успешно доставлен на дачу за город.

Невестка артиста Ирина в комментарии Телеканалу 360 сообщила, что он чувствует себя хорошо.

"Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила", — заявил Андрей Караченцов, сын легенды советской эстрады.

Наследник знаменитого актера уверяет, что со здоровьем его отца никаких эксцессов не произошло.

Как ранее сообщалось, Караченцова, у которого диагностировали четвертую стадию рака в начале апреля, экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Актер якобы подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле.

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