В Сеть попали фото обнаженной девушки в татуировках

Благодаря оригинальным татуировкам на теле Саммер Макинерни приковала к себе внимание известных фотографов

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23-летняя девушка Саммер Макинерни из австралийского города Брисбен пару лет назад приняла решение нанести на свое тело татуировки чтобы стать более уникальной.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на dailymail.co.uk.

В итоге нательные рисунки принесли ей неожиданный прорыв в модельном бизнесе.

Девушка потратила более 20 тысяч долларов и провела около 127 часов в тату-салонах. Результат говорит сам за себя. Тело Саммер стало произведениям искусства. Она покрыла рисунками правую руку, грудь, живот, правую ногу и другие части тела.

"Я хотела превратить свое тело в нечто уникальное", — сообщила девушке в інтерв'ю.

Благодаря оригинальным татуировкам на теле Саммер Макинерни приковала к себе внимание известных фотографов и редакторов глянцевых журналов, которые постоянно приглашают ее на различные съемки.

На сегодняшний день она уже украсила обложки таких журналов, как Inked Australia, X-Pressions Magazine, Carlos de Treend.

Напомним, Дэвид Бекэм продемонстрировал новое тату на щиколотке.