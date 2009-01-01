В Сеть попали личные фото обнаженной голливудской звезды

Снимки Аманды Сейфрид были сделаны еще во время страстного романа с актером Джастином Лонгом.

Аманда Сейфрид Instagram

31-летняя голливудская актриса Аманда Сейфрид стала жертвой анонимных хакеров.

Об этом сообщает издание woman.ru.

Снимки Аманды Сейфрид, сделанные еще во время ее страстного романа с актером Джастином Лонгом (которого тоже можно видеть на слитых фото), и вовсе балансируют на грани эротики и порнографии. К слову, сейчас Аманда вынашивает первенца и готовится к свадьбе со звездой сериала "Новости" Томасом Садоски. Сейфрид пока никак не прокомментировала скандальные фотографии, вновь и вновь всплывающие на различных сайтах.

Аманда Сейфрид не раз снималась обнаженной в фильмах. В ленте "Лавлейс" она сыграла роль порнозвезды Линды Лавлейс.

Напомним, голливудская актриса призналась, что беременна.