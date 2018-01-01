В Сеть слили обнаженные снимки Алеси Кафельниковой

Девушка позирует в пикантных позах в нижнем белье.

В Сеть попали откровенные фотографии дочери самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеси, которая лечилась от наркотической зависимости.

На снимках Кафельникова позирует в провокационных позах в нижнем белье, передает Telegram-канал Suрer.

"В Сеть попали эротические фотографии Леси Кафельниковой. 19-летняя модель совсем недавно лечилась от наркотической зависимости, однако это не помешало ей быть в отличной форме. Что мы узнали из свежего слива:

- Леся делает инъекции для увеличения губ;

- Леся подогревает слухи о воссоединение с Pharaoh совместными фотографиями;

- От одной из зависимости, табачной, Леся так и не избавилась;

- У Леси классная грудь;

- У Леси классная попа", - сказано в сообщении.

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