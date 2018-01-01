В Сеть слили обнаженные снимки Алеси Кафельниковой

Девушка позирует в пикантных позах в нижнем белье.
В Сеть попали откровенные фотографии дочери самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеси, которая лечилась от наркотической зависимости.
На снимках Кафельникова позирует в провокационных позах в нижнем белье, передает Telegram-канал Suрer.
"В Сеть попали эротические фотографии Леси Кафельниковой. 19-летняя модель совсем недавно лечилась от наркотической зависимости, однако это не помешало ей быть в отличной форме. Что мы узнали из свежего слива:
- Леся делает инъекции для увеличения губ;
- Леся подогревает слухи о воссоединение с Pharaoh совместными фотографиями;
- От одной из зависимости, табачной, Леся так и не избавилась;
- У Леси классная грудь;
- У Леси классная попа", - сказано в сообщении.
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