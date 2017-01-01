В Сеть слили откровенные фото самой дорогой модели мира

Бундхен известна своим бурным романом с голливудским актером Леонардо ДиКаприо.

Эротические снимки 37-летней бразильской супермодели Жизель Бундхен, которая была бывшей возлюбленной Леонардо ДиКаприо, выложили в Интернете.

Хакеры похитили фото и выложили на сайте Celeb Jihad, на некоторых кадрах звезда позирует полностью обнаженной.

Помимо того, что Жизель является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, она еще известна своим бурным романом с голливудским актером Леонардо ДиКаприо. Пара встречалась 5 лет — с 2000 по 2005 год.

Модель никогда не отличалась стеснительностью: в 2015 году Бундхен собрала 300 своих обнаженных снимков в книгу, которая стоила 700 долларов.

Отметим, что Бундхен была признана самой высокооплачиваемой моделью мира.

Напомним, ранее в интернет слили интимные снимки звезды сериала "Зачарованные".