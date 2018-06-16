В Сеть "слили" ролик с интимными фото жены русского олигарха

Девушка со внешностью "гламурной кисы", оказывается, очень любит позировать голышом в роскошных апартаментах.
В интернет "слили" обнаженные снимки Илоны Котелюх − жены российского олигарха и совладельца крупной страховой компании "РЕСО-Гарантия" Николая Саркисова.
Фото были опубликованы на официальной странице портала "Super" на в социальной сети Instagram.
Как отмечается, Котелюх сразу несколько раз позировали с обнаженным бюстом. Причем свое лицо на самых откровенных фото девушка попыталась скрыть, но ее удалось опознать благодаря татуировке на руке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в Сеть интимные фото актрисы Риз Уизерспун.
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