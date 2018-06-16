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В Сеть "слили" ролик с интимными фото жены русского олигарха

Сегодня, 19:19

Девушка со внешностью "гламурной кисы", оказывается, очень любит позировать голышом в роскошных апартаментах.

 

Баба олигарха
Илона Котелюх instagram.com/super.ru

В интернет "слили" обнаженные снимки Илоны Котелюх − жены российского олигарха и совладельца крупной страховой компании "РЕСО-Гарантия" Николая Саркисова.

Фото были опубликованы на официальной странице портала "Super" на в социальной сети Instagram.

Как отмечается, Котелюх сразу несколько раз позировали с обнаженным бюстом. Причем свое лицо на самых откровенных фото девушка попыталась скрыть, но ее удалось опознать благодаря татуировке на руке. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в Сеть интимные фото актрисы Риз Уизерспун.

 

A post shared by SUPER (@super.ru) on Jun 16, 2018 at 3:51am PDT

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Теги:  
Instagram, соцсеть, Илона Колетюх, фото, Николай Саркисов
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