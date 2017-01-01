В Сети опубликованы уникальные архивные фото группы "Океан Эльзы"

Снимки были сделаны более 20 лет назад фотографом Вили Фургало.

В Сети появились архивные фото популярной украинской группы "Океан Эльзы".

Опубликовал снимки Андрей Поляков на своей странице в Facebook.

По его информации, они были сделаны в 1996 году фотографом Вили Фургало.

На черно-белых снимках изображены участники "Океана Эльзы" в первом составе – Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин.

Как известно, 19 мая 2016 года состоялся релиз нового альбома группы, который получил название "Без меж". В новый альбом "Океана Эльзы" вошли 11 композиций, четыре из которых уже известны слушателям, поскольку на протяжении года выходили синглами: "Не твоя війна", "Життя починається знов", "Мить", "Не йди".