В Сети "похоронили" Дмитрия Хворостовского

Жена артиста Флоранс опровергла информацию о кончине супруга.

Дмитрий Хворостовский hvorostovsky.com

В ночь на 11 октября несколько российских СМИ сообщили о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского на 55-м году жизни.

Об этом пишет Сплетник.

Однако жена артиста Флоранс опровергла информацию о кончине супруга, эмоционально отреагировав на своей странице в Facebook.

"Мой муж в порядке и спит счастливо рядом со мной!!!! Пусть будут прокляты люди, которые пишут такие вещи!!!", — написала супруга Хворостовского.

На официально странице Дмитрия в Facebook также появилось сообщение о его состоянии, подтверждающее, что распространенная информация не соответствует истине: Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет приезда своих родителей в Лондон в эти выходные, чтобы отпраздновать с ними свой день рождения.

Одной из первых соболезнования о кончине оперного певца успела выразить член Совета Федерации Елена Мизулина в Twitter. Однако позже пояснила, что была введена в заблуждение и "отреагировала на сотни публикаций СМИ".

Совсем скоро, 16 октября, певцу исполнится 55 лет. Дмитрий будет отмечать день рождения в Лондоне в кругу семьи и близких друзей. Напомним, что несколько лет назад ему была диагностирована опухоль головного мозга. Хворостовский прошел лечение и вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Верди в нью-йоркской Метрополитен-опера.

Напомним, в Сети "похоронили" Брэда Питта.