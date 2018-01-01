Сегодня, 14:26 RSS

В Сети показали, как "горячая" подружка Криштитану Роналду "утешает" его после вылета с ЧМ-2018: фото

Сегодня, 13:53
Роналду и подруга < >
< >
1 / 3 Криштиану Роналду (instagram.com/georginagio)

Джорджина Родригес сейчас проводит отпуск с возлюбленным и его старшим сыном.

Модель Джоржина Родригес, нынешняя сожительница звезды мирового футбола, португальского форварда Криштиану Роналду, показала, как она "утешает" игрока после вылета сборной Португалии с ЧМ-2018 от Уругвая.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимки из отпуска, который она проводит в компании Роналду и его восьмилетнего сына – Криштиану Роналду-младшего.

Судя по всему, португалец не очень разочарован вылетом с мундиаля и наслаждается поездками на яхте и "милованием" с красивой и несколько легкомысленно одетой возлюбленной.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, в какой клуб и на какую зарплату перейдет Роналду из мадридского "Реала". Позднее появилась информация, что португальцу предложили невероятно высокую зарплату в Китае.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Джоржина Родригес, Криштиану Роналду, отпуск, ЧМ-2018
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности