В Сети показали, как "горячая" подружка Криштитану Роналду "утешает" его после вылета с ЧМ-2018: фото

Джорджина Родригес сейчас проводит отпуск с возлюбленным и его старшим сыном.

Модель Джоржина Родригес, нынешняя сожительница звезды мирового футбола, португальского форварда Криштиану Роналду, показала, как она "утешает" игрока после вылета сборной Португалии с ЧМ-2018 от Уругвая.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram снимки из отпуска, который она проводит в компании Роналду и его восьмилетнего сына – Криштиану Роналду-младшего.

Судя по всему, португалец не очень разочарован вылетом с мундиаля и наслаждается поездками на яхте и "милованием" с красивой и несколько легкомысленно одетой возлюбленной.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, в какой клуб и на какую зарплату перейдет Роналду из мадридского "Реала". Позднее появилась информация, что португальцу предложили невероятно высокую зарплату в Китае.

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