В Сети потешаются над двойником Пугачевой: фото

Жена известного российского комика заявила, что у них с Примадонной много общего.

Подписчики решили, что жена Мартиросяна похожа на Пугачеву Фото: Instagram/Жанна Левина

Жанну Левину, супругу известного юмориста Гарика Мартиросяна, подписчики ее блога сравнили с легендой советской эстрады Аллой Пугачевой . Она иронично согласилась, что похожа на Примадонну не только внешне.

"Прошлое мое сообщение вызвало бурю комментариев о моей схожести на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста, и Алла Борисовна любит юмориста. Правда, я люблю старого, а она – молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне – 20, а Алле Борисовне – 69. Меня очень любит моя мама, и Аллу Борисовну любит моя мама. Я – "женщина, которая поет", Алла Борисовна – "женщина, которая поет". Правда, я пою в душе, а Алла Борисовна на сцене. Я видела вживую Филиппа Киркорова, Алла Борисовна видела. Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна – в душе", - написала Левина в Instagram.

Фото: Instagram/Жанна Левина

Напомним, Гарик Мартиросян и Жанна Левина познакомились в Сочи на фестивале КВН в 1997 году. В 2004 году у пары родилась дочь Жасмин, а через пять лет – сын Даниэль. Мартиросян неоднократно признавался, что старается больше времени уделять семье.

Напомним, ранее российская певица Алсу размещала в блоге фотографию, как они отдыхают на острове Капри вместе с семьей Гарика Мартиросяна.

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