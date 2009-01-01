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В Сети потроллили российского телеведущего Малахова

Сегодня, 14:05

Телеведущий ушел с Первого канала.

Андрей Малахов
Андрей Малахов Instagram
Бывший ведущий Первого канала Андрей Малахов переходит на телеканал "Россия 1", где займется созданием нового проекта.

Этот факт стал темой для анекдотов, которые появляются в социальных сетях, пишет rueconomics.

Ранее Малахов опубликовал открытое письмо на имя Константина Эрнста, в котором попрощался с коллегами и назвал причину своего ухода с Первого канала. Новость о том, что популярный ведущий передачи "Пусть говорят" покидает телеканал, активно обсуждают в социальных сетях.

 



Напомним, трусы Медведева вызвали ажиотаж в Сети.

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Малахов, троллинг
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