В Сети потроллили российского телеведущего Малахова

Телеведущий ушел с Первого канала.
Этот факт стал темой для анекдотов, которые появляются в социальных сетях, пишет rueconomics.
Ранее Малахов опубликовал открытое письмо на имя Константина Эрнста, в котором попрощался с коллегами и назвал причину своего ухода с Первого канала. Новость о том, что популярный ведущий передачи "Пусть говорят" покидает телеканал, активно обсуждают в социальных сетях.
— Говорят, Малахов уходит на 2-ой канал.— Шеховцова Анастасия (@Shekhovcova) 21 августа 2017 г.
— Кто говорит?
— Все говорят.
— Пусть говорят!
Андрей #Малахов признался, что за 20лет на канале Константин #Эрнст с вероятностью 99.9% стал его биологическим отцом.— Igor Cossich (@serpcharmer) 21 августа 2017 г.
Напомним, трусы Медведева вызвали ажиотаж в Сети.