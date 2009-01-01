В Сети потроллили российского телеведущего Малахова

Телеведущий ушел с Первого канала.

Андрей Малахов Instagram

Бывший ведущий Первого канала Андрей Малахов переходит на телеканал "Россия 1", где займется созданием нового проекта.

Этот факт стал темой для анекдотов, которые появляются в социальных сетях, пишет rueconomics.

Ранее Малахов опубликовал открытое письмо на имя Константина Эрнста, в котором попрощался с коллегами и назвал причину своего ухода с Первого канала. Новость о том, что популярный ведущий передачи "Пусть говорят" покидает телеканал, активно обсуждают в социальных сетях.

— Говорят, Малахов уходит на 2-ой канал.

— Кто говорит?

— Все говорят.

— Пусть говорят! — Шеховцова Анастасия (@Shekhovcova) 21 августа 2017 г.





Андрей #Малахов признался, что за 20лет на канале Константин #Эрнст с вероятностью 99.9% стал его биологическим отцом. — Igor Cossich (@serpcharmer) 21 августа 2017 г.





Напомним, трусы Медведева вызвали ажиотаж в Сети.