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В Сети появилась запись отвратительного вокала Юлии Самойловой на Евровидении-2018

Сегодня, 16:34

В Twitter выложили звук с микрофона конкурсантки из России.

Самойлова
В Twitter выложили звук с микрофона конкурсантки из России Reuters
В Сети появилась запись вокала представительницы России на 63-м международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Юлии Самойловой во время выступления во втором полуфинале.

Ролик выложит в Twitter пользователь под ником Rig Seg. Парень с помощью программы уменьшил музыку, и оставил только звук с микрофона Самойловой.

"Звук с микрофона Самойловой, без музыки. Это пи*дос. Полная рукалицо!", - подписал он видео.

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Rig Seg очень эмоционально отреагировал на пение Самойловой, в записи слышно, что Юлия не вытягивает песню, и постоянно срывает свой голос.

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Теги:  
Юлия Самойлова, Евровидение-2018, вокал, видео
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