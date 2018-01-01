В Сети появилась запись отвратительного вокала Юлии Самойловой на Евровидении-2018

В Twitter выложили звук с микрофона конкурсантки из России.

В Twitter выложили звук с микрофона конкурсантки из России Reuters

В Сети появилась запись вокала представительницы России на 63-м международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Юлии Самойловой во время выступления во втором полуфинале.

Ролик выложит в Twitter пользователь под ником Rig Seg. Парень с помощью программы уменьшил музыку, и оставил только звук с микрофона Самойловой.

"Звук с микрофона Самойловой, без музыки. Это пи*дос. Полная рукалицо!", - подписал он видео.

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Rig Seg очень эмоционально отреагировал на пение Самойловой, в записи слышно, что Юлия не вытягивает песню, и постоянно срывает свой голос.

Звук с микрофона Самойловой, без музыки. Это пиздос. Полная рукалицо! pic.twitter.com/ri3YfIwEYi — Rig Sec

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