В сети появились эротические фото немецкой модели-трансгендера для Playboy

В родной Германии модель известна по участию в проектах Next Top Model и I'm A Celeb.

Во всемирной сети была опубликована откровенная фотосессия с участием немецкой модели Джулианы Фарфаллы − первого в истории трансгендера, появившегося на обложке легендарного глянцевого журнала Playboy.

Как сообщают немецкие СМИ, некогда ее звали Паскаль Радермахер. Кроме того, Фарфалла говорит, что ей было некомфортно в мужском теле и она всегда хотела быть похожей на своих трех сестер.

На данный момент, модель в Германии успели принять участие в проектах Next Top Model и I'm A Celeb.

Напомним, ранее сообщалось от том, что для французского глянцевого журнала Vogue позировала другая модель-трансгендер Валентина Сампайо.