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В сети появились эротические фото немецкой модели-трансгендера для Playboy

Сегодня, 02:49
Фарфалле трансгендер < >
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В родной Германии модель известна по участию в проектах Next Top Model и I'm A Celeb.

Во всемирной сети была опубликована откровенная фотосессия с участием немецкой модели Джулианы Фарфаллы − первого в истории трансгендера, появившегося на обложке легендарного глянцевого журнала Playboy.

Как сообщают немецкие СМИ, некогда ее звали Паскаль Радермахер. Кроме того, Фарфалла говорит, что ей было некомфортно в мужском теле и она всегда хотела быть похожей на своих трех сестер.

На данный момент, модель в Германии успели принять участие в проектах Next Top Model и I'm A Celeb.

Напомним, ранее сообщалось от том, что для французского глянцевого журнала Vogue позировала другая модель-трансгендер Валентина Сампайо.

 
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Германия, модель, Playboy, эротика, Фарвалла, трансгендер
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