В Сети появились пикантные фото с отдыха российской теннисистки Марии Шараповой

Работница мяча и ракетки неплохо проводит время со своим бойфрендом на итальянской вилле.
31-летняя теннисистка живет там вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом. И недавно в социальных сетях распространились фото довольно пикантных моментов общения пары.
Кстати, Гилкс является бизнесменом и миллионером - он один из основателей и владельцев широко известного аукционного дома Paddle8.
При этом 17 июля Шарапова объявила о том, что не сыграет на турнире WTA Premier в Сан-Хосе, сославшись на изменение графика.
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