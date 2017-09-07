В Сети появилось милое видео, как принц Джордж впервые пошел в школу

Сопровождал в первый важный день мальчика его отец — принц Уильям.

Принц Джордж Instagram

Вчера, 7 сентября, четырехлетний наследник британской короны — принц Джордж — в первый раз переступил порог подготовительного учебного заведенияя.

За этим наблюдала вся Великобритания. Сопровождал мальчугана в первый важный день его жизни венценосный отец — принц Уильям, сообщает "Сегодня".

This morning Prince George, accompanied by The Duke of Cambridge, attended his first day of school at Thomas's Battersea in London. Their Royal Highnesses were met by the Head of Lower School on arrival, before The Duke took Prince George inside to his reception classroom. Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) Вер 7, 2017 о 1:10 PDT

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)Вер 7, 2017 о 8:49 PDT

Член британской королевской семьи будет учиться в подготовительной частной школе Thomas's Battersea в Лондоне. Официальные фото и видео Дорджа с отцом уже появились в Сети. Как сообщают иностранные СМИ, обучение в школе обойдется в 18 тысяч фунтов стерлингов в год.

Prince George arrives for his first day of school at Thomas's Battersea with his father The Duke of Cambridge PA Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) Вер 7, 2017 о 2:03 PDT

Напомним, в начале сентября 2017 года стало известно, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка.

фото Инстаграм kensingtonroyal