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В Сети появилось милое видео, как принц Джордж впервые пошел в школу

Сегодня, 10:44

Сопровождал в первый важный день мальчика его отец — принц Уильям.

Принц Джордж
Принц Джордж Instagram
Вчера, 7 сентября, четырехлетний наследник британской короны — принц Джордж — в первый раз переступил порог подготовительного учебного заведенияя.

За этим наблюдала вся Великобритания. Сопровождал мальчугана в первый важный день его жизни венценосный отец — принц Уильям, сообщает "Сегодня".

Член британской королевской семьи будет учиться в подготовительной частной школе Thomas's Battersea в Лондоне. Официальные фото и видео Дорджа с отцом уже появились в Сети. Как сообщают иностранные СМИ, обучение в школе обойдется в 18 тысяч фунтов стерлингов в год.

 

Prince George arrives for his first day of school at Thomas's Battersea with his father The Duke of Cambridge PA

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) Вер 7, 2017 о 2:03 PDT

Напомним, в начале сентября 2017 года стало известно, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка.

фото Инстаграм kensingtonroyal

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Сеть, видео, принц Джордж, принц Уильям, школа
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