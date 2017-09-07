В Сети появилось милое видео, как принц Джордж впервые пошел в школу

Сопровождал в первый важный день мальчика его отец — принц Уильям.
За этим наблюдала вся Великобритания. Сопровождал мальчугана в первый важный день его жизни венценосный отец — принц Уильям, сообщает "Сегодня".
Член британской королевской семьи будет учиться в подготовительной частной школе Thomas's Battersea в Лондоне. Официальные фото и видео Дорджа с отцом уже появились в Сети. Как сообщают иностранные СМИ, обучение в школе обойдется в 18 тысяч фунтов стерлингов в год.
Напомним, в начале сентября 2017 года стало известно, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка.