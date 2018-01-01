В Сети появилось пикантное фото Славы из "НеАнгелов" с мужем

Снимок в соцсети за день собрал десятки тысяч лайков.
Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице медика в Instagram.
На фото супруги позируют обнаженными, но интимные части их тела прикрыты полотенцами. За день снимок собрал более 30 тысяч лайков.
"Доброе утро… В нашей семье нет установленных правил и обязанностей. Кто захотела залезть на шею — тот и залезла", — подписал фото муж артистки.
Ранее Эдгар Каминский опубликовал на своей странице в соцсети снимки с отдыха на Мальдивах, на которых его супруга Слава сверкнула грудью. Посмотреть фото можно здесь.