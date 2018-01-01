В Сети появился эскиз свадебного платья Меган Маркл

< > < >







1 / 5 Эскиз платья Меган Маркл от модного дома Givenchy (Фото: Reuters)

Платье для королевского торжества сшил модный дом Givenchy.

Над созданием свадебного платья Меган Маркл от модного дома Givenchy работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая и показала оригинальные эскизы наряда для торжества.

По словам дизайнера, платье невесты воплощает минимализм и элегантность: вырез изящно обрамляет плечи, и подчеркивает стройную талию. Книзу платье расширяется, а рукава в три четверти добавляют образу изысканной современности.

Читайте также: Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл скандальная российская журналистка назвала "триумфом курицы"

По словам Келлер, роскошная пятиметровая фата жены принца Гарри была выполнена из шелкового тюля с отделкой из ручной вышивки.

Отметим, что кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций. Платья девочек-подружек невесты также созданы Givenchy.

Читайте также: Свадьба принца Гарри: в сети нашлось судьбоносное фото Меган Маркл

Цену платья дизайнер не назвала, но эксперты оценивают его стоимость в 135 тысяч долларов.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия.

Ранее были опубликованы официальные снимки со свадьбы Гарри и Меган Маркл.

Читайте наши новости в Facebook