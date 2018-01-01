В Сети появился финальный трейлер фильма о русском баттл-рэпе

"Баттл" выйдет 10 июня 2018 года.

«Баттл» выйдет 10 июня 2018 года Кадр youtube.com

В Сети появился финальный трейлер фильма про российский баттл- рэп "Баттл".

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Mustwatch.

Автором идеи и продюсером документальной ленты выступил блогер Мастридер, режиссером фильма стал Антон Давыдов.

"Первый фильм про баттл-рэп в России. В ролях — самые известные баттл-МС и организаторы баттлов. Фильм про баттл-культуру, создающих ее людей и ее влияние на общество. Фильм про поколение", — комментируют фильм его создатели.

В фильме снялись рэперы Гнойный, Виктор СД, Карандаш, Юрий Хованский, МЦ Похоронил, Эрнесто Заткнитесь, Замай, Юля Киви и другие баттл-исполнители.

"Баттл" выйдет 10 июня 2018 года на YouTube-канале Mustwatch.

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