В Сети появился мультяшный портрет Оли Поляковой

Певица захотела купить работу, но автор предложила ей выслать рисунок бесплатно.

Оле Поляковой понравился ее портрет, нарисованный художницей-самоучкой instagram.com/polyakovamusic

Художница-самоучка Наталья Радаева из России нарисовала мультяшный портрет украинской певицы Оли Поляковой

Автор разместила работу на своей странице в Instagram, она понравилась Суперблондинке.

"Ой, как хорошо! Продайте))))", — написала под снимком @polyakovamusic (Полякова — Ред.). "… Вам могу выслать бесплатно. Она, правда, не большого размера, А5 формат", — ответила Радаева.

Ранее Оля Полякова писала, что вместе с семьей отдыхала на острове Шри-Ланка. Ее муж бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше об инциденте можно здесь.