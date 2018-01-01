В Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории"

Фильм расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло.

Фильм расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло и его встрече с Чубаккой Скриншот YouTube

В Сети появился официальный трейлер спин-оффа "Звездных войн" о молодом Хане Соло.

Ролик опубликован на канале Star Wars в YouTube. Режиссером фильма выступил Рон Ховард.

Фильм расскажет о первых встречах космического контрабандиста с Чубаккой и Лэндо Калриссианом.

Cюжет картины под названием "Соло: Звездные войны. Истории" основан на истории начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло, которого сыграет актер Олден Эренрайк. Соло, который всю жизнь полагался лишь на собственную смекалку и харизму, и его другу и напарнику Чубакке предстоит провернуть опасное, но очень прибыльное дело.

Также главные роли исполнят Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк сыграет Киру, которая тесно связана с Ханом.

В Украине картина выйдет на экраны 24 мая 2018 года.

Ранее вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой.