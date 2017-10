В Сети появился рейтинг самых сексуальных клипов

Список состоит из 30 композиций.

Скриншот

Так издание Rolling Stone составило рейтинг самых сексуальных видеоклипов всех времен и народов.

Об этом пишет Сегодня.

Стоит отметить, что временной период было решено взять со старта вещания музыкального телеканала MTV в 1991 году и до сегодняшних дней, явно намекая, что популярная культура сыграла весомую роль в распространении вируса откровенной сексуальности клипов.

В списке значатся композиции The White Stripes "I Just Don't Know What To Do With Myself" (2003), Aerosmith "Crazy" (1994), Robbie Williams "Rock DJ" (2000), Michael Jackson "In the Closet" (1992), FKA Twigs "Papi Pacify" (2013).

Первое место досталось Крису Исааку (Chris Isaak) и монохромной экранизации его трека "Wicked Game", снятой Гербом Ритцем (Herb Ritts) при участии супермодели Хелены Кристенсен (Helena Christensen). Красивый мужчина, идеальная женщина, пустынный пляж и романтическая баллада.

1. Chris Isaak — Wicked Game

2. Prince — Kiss

3. Madonna — Justify My Love

4. Britney Spears — I'm a Slave 4 U

5. Janet Jackson — Any Time, Any Place

6. D'Angelo — Untitled (How Does it Feel)

7. Fiona Apple — Criminal

8. Rihanna — S&M

9. Kanye West — Fade

10. Beyonce — Partition

