В Сети появился список лучших украиноязычных песен 2016 года

Для этого рейтинга выбиралась лишь одна песня от одного артиста.

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В уходящем году произошел практически перелом через колено отечественного шоу-бизнеса после того, как был введен закон о языковых квотах на радио.

Об этом пишут Вести.

Многие из станций достали из загашников всякий нафталин, рассказывая о том, что в стране нет качественной украиноязычной музыки. Те, кто так говорит, явно лукавит.

Издание создало двадцатку исключительно украиноязычных песен.

Для этого рейтинга выбиралась лишь одна песня от одного артиста, хотя те же "Pianoбой", "С.К.А.Й." или Kozak System выдали за этот год по несколько сильных песен. Опять же, вы не найдете в этом списке лидеров нашей поп-рок сцены "Океан Эльзы" и "Бумбокс", но только лишь потому, что их композиции и так на слуху и надолго "окапывались" на первой строчке. От Вакарчука за этот год — "Осiнь", "Не йди" и "Мить". От Хлывнюка — "Люди" и "Рок-н-ролл".

Мария Чайковская — "Вітер"

На данный момент, по моему мнению, это лучшая лирическая певица на украинской поп-рок сцене. Правда, лишь одна хорошая украиноязычная ее песня попадала в этом году в мои руки. Ее хит – "Я буду в пятницу" считаю более сильной, чем эта, но она русскоязычная.

Pianoбой – "Кохання"

Дмитрий Шуров явно совершил в этом году прорыв – из тысячного "Атласа" он успешно перебрался в шеститысячную "Стереоплазу". А "Кохання" - не единственная хитовая украиноязычная песня. Но здесь все совпало – текст, музыка и аранжировочные нюансы.

"С.К.А.Й." - Go Go

Также не единственная хорошая песня этого года у группы, но своей маршевостью (по моему мнению), а с точки зрению самих музыкантов - "стадионным" размахом, они покорили не только украинскую публику, но и американскую.

Димна Суміш – "О, Боже мій"

Несколько лет назад музыканты заявили о прекращении существования группы. Но в этом году произошло возвращение, правда пока только в форме аудиопосланий, поскольку их солист уже не первый год живет в США и под другим названием покоряет их публику. Это одна из украинских групп, которая играет рок без всяких примесей этно- или электроники. И это подкупает фанов.

LETAY – "Вітер Без Пилу"

Этот парень явно для меня одно из открытий на поп-рок сцене. Эта песня выделяется на одноименном альбоме тем, что спета под одну гитару. Но сделано это очень "вкусно".

"Гуцул Каліпсо" – "Най Бог Бороне"

Группа, с которой я познакомился еще 16 лет назад. Они и тогда поразили многих критиков своим "мистичковым СКА", но потом пропали вообще из поля зрения. А в этом году вернулись, выйдя на новый уровень и качество звучания, но при этом сохранили задор.

"Антитіла" – "Люди як кораблі"

Это тот случай, когда кавер-версия ничем не уступает, а может и превосходит оригинал. В любом случае на концерте памяти Кузьмы она выделялась среди многих авторских обработок.

Жадан і Собаки – "10 праведників"

Сергей Жадан перешагнул ту черту, перед которой он был просто поэтом-мелодекламатором. Кроме этого, он один из немногих исполнителей, в чьих песнях можно и нужно слушать тексты.

Vivienne Mort – "Пташечка"

Песни Даниэлы Заюшкиной не просто хорошая женская лирика, а целая драма…

Один в каное – "Мамма"

"Боже, нащо менi стiльки сумних пiсень" – в этих словах солистка и автор Ирина Швайдак выразила суть своей группы. По своему звучанию они очень напоминают уличную группу, которая покупает прохожих своей простотой и задушевностью. Но выходя на большую сцену фестиваля, они легко дирижируют толпой, и люди моментально попадает под влияние этой девушки.

Kozak System – "Сніг"

Группа отошла от резких и политических песен и романтика оказалась им к лицу.

Христина Соловій – "Хто, як не ти?"

Подопечная Святослава Вакарчука медленно запрягает, но, надеюсь, потом будет быстро ехать. Уже два года она по чуть-чуть выдает песни, но каждая из них надолго заходит в чарты. Главный же ее козырь остается кристальный и звенящий как колокольчик голос.

Гапочка – "Монета"

Лирика, которая интересна в большей мере своими словами, нежели музыкой. Но это не значит, что их инструменталка слаба. Просто в начале было "слово".

Діля – "Щасливий"

Это песня – эмоция в чистом виде. Веришь Диле, что он счастлив. И тут вспоминаются слова Фрунзика Мкртычана из "Мимино": "Если я буду знать, что ему хорошо, то и мне будет хорошо. И тогда я тебя так довезу…".

"Без обмежень" – "Без неї ніяк"

Парни в этом году просто порвали одно из талант-шоу этой песней. А все потому, что она спета очень искренне – без истерики и соплей. В общем хорошая мужская лирика, но не в форме баллады или романса, как это делает большинство.

Сергей Бабкин – "Пробач"

Балладная песня, слушая которую хорошо понимаешь, что Бабкин не только певец, но и хороший актер. И от этого композиция сильно выигрывает.

"The Вйо" – "Буй"

Умение стебаться – это одна из самых сильных сторон Мирослава Кувалдина.

"Був'є" – "Голова"

Хоть эта песня датируется концом 2015 года, но в радиопространстве она появилась именно в этом. Это как второе лицо Александра Положинского. "Тартак" - жесткий и уже социально-политический. "Був'є" - это Положинский-романтик. И в этом образе он также интересен.

Epolets – "Море"

Перейдя с английского на украинский язык, одесситы стали более понятны, и аудитория тут же увеличилась. А "Море" - это американский рок с украинской "ноткой", но без всякой этники. Это больше похоже на кусочек Калифорнии, но на юге Украины.

5 Vymir – "Мало слів"

Группа и эта песня, в частности, замечательна тем, что в одной композиции они несколько раз меняют настроение, темп, звучание и она у них не разваливается на куски, а звучит как нечто целое.

Напомним, Скрипка, Вакарчук, Руслана и Кузьма Скрябин — среди лучших ораторов Независимой Украины.