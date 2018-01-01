В Сети появился зрелищный трейлер триллера "Стекло"

Премьера фильма в Украине запланирована на 17 января 2019 года.

Главные роли исполнили Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон Кадр: youtube.com/Universal Pictures

Киностудия Universal Pictures опубликовала первый трейлер психологического фантастического триллера "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана.

Ролик появился на YouTube-канале Universal Pictures, и за 4 дня собраз более 7 миллионов просмотров.

В киноленте рассказывается о преступнике со множественным расстройством личности. Он вместе с террористом-инвалидом по имени Мистер Стекло столкнется со своими старыми врагами: Кейси Кук и супергероем Дэвидом Данном.

Главные роли исполнили Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон и Сара Полсон.

Премьера фильма в Украине запланирована на 17 января 2019 года.

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Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

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