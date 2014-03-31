В Сети рассекретили жену Monatik, опубликованы фото

К слову, Ирина является директором своего мужа.

Instagram

Наконец-то поклонники смогли увидеть таинственную супругу украинского артиста Дмитрия Монатика Monatik.

Об этом пишет ivona.

Кто является женой Monatik и как она выглядит поклонники узнали благодаря экс-супруге Потапа Ирине Горовой.

Именно она раскрыла личность любимой женщины артиста в своем Instagram.

Горовая прокомментировала последний концерт Monatik в Киеве, отметив, что это была заслуга его любимой, Ирины Демичевой.

К слову, Ирина является директором своего мужа.

Фото Ирины сразу вызвали ажиотаж в социальных сетях, ведь 31-летний Monatik не любит делиться подробностями личной жизни.

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva) Тра 11, 2015 о 2:20 PDT

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva) Бер 15, 2015 о 3:22 PDT

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva) Жов 29, 2014 о 3:17 PDT

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva) Кві 1, 2014 о 3:45 PDT

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva) Бер 31, 2014 о 11:29 PDT

Напомним, сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.