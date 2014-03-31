В Сети рассекретили жену Monatik, опубликованы фото

К слову, Ирина является директором своего мужа.
Об этом пишет ivona.
Кто является женой Monatik и как она выглядит поклонники узнали благодаря экс-супруге Потапа Ирине Горовой.
Именно она раскрыла личность любимой женщины артиста в своем Instagram.
Горовая прокомментировала последний концерт Monatik в Киеве, отметив, что это была заслуга его любимой, Ирины Демичевой.
К слову, Ирина является директором своего мужа.
Фото Ирины сразу вызвали ажиотаж в социальных сетях, ведь 31-летний Monatik не любит делиться подробностями личной жизни.
Напомним, сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.