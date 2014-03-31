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В Сети рассекретили жену Monatik, опубликованы фото

Сегодня, 19:01

К слову, Ирина является директором своего мужа.

Monatik
Instagram
Наконец-то поклонники смогли увидеть таинственную супругу украинского артиста Дмитрия Монатика Monatik.

Об этом пишет ivona.

Кто является женой Monatik и как она выглядит поклонники узнали благодаря экс-супруге Потапа Ирине Горовой.

Именно она раскрыла личность любимой женщины артиста в своем Instagram.

Горовая прокомментировала последний концерт Monatik в Киеве, отметив, что это была заслуга его любимой, Ирины Демичевой.

К слову, Ирина является директором своего мужа.

Фото Ирины сразу вызвали ажиотаж в социальных сетях, ведь 31-летний  Monatik не любит делиться подробностями личной жизни.

 

 

Напомним, сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.

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Monatik, жена
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