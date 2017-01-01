Сегодня, 11:08 RSS

В сети восстановили удаленное интимное фото модели Эмили Ратаковски

Сегодня, 04:41

Скорее всего, после этого случая девушка запомнит, что окончательно и бесповоротно удалить что-либо из интернета крайне и крайне затруднительно.

Ратаковски
Эмили Ратаковски Instagram

26-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски, известная полным отсутствием предрассудков по поводу обнажения, все же удалила очередное "голое" фото со своей страницы в социальной сети Instagram.

Однако, удаленный снимок практически мгновенное разлетелся по всемирной сети благодаря кэшу поисковика Google. На нем обнаженная модель нежится под солнцем на покрывале, разложенном на дощатом подмосте.

Ратаковски 2
Эмили Ратаковски Instagram

Напомним, ранее Ратаковски восхитила фанатов идеальной фигурой.
Теги:  
Ратаковски, Google, Instagram
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...