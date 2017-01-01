В сети восстановили удаленное интимное фото модели Эмили Ратаковски

Скорее всего, после этого случая девушка запомнит, что окончательно и бесповоротно удалить что-либо из интернета крайне и крайне затруднительно.

Эмили Ратаковски Instagram

26-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски, известная полным отсутствием предрассудков по поводу обнажения, все же удалила очередное "голое" фото со своей страницы в социальной сети Instagram.

Однако, удаленный снимок практически мгновенное разлетелся по всемирной сети благодаря кэшу поисковика Google. На нем обнаженная модель нежится под солнцем на покрывале, разложенном на дощатом подмосте.

Эмили Ратаковски Instagram

Напомним, ранее Ратаковски восхитила фанатов идеальной фигурой.