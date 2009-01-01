В Сеть впервые попали фото внуков Порошенко

В фотосессии также участвовали и младшие дети президента.

Семейство Петра Порошенко strana.ua

Президент Украины Петр Порошенко показал фото своих внуков, которые являются детьми его старшего сына Алексея.

В распоряжение Strana.ua попали эксклюзивные снимки из семейного фотоальбома президента Украины.

Президент Петр Порошенко многодетный отец и дедушка. В семье Петра и Марины четверо детей — старший сын Алексей, двойняшки Женя и Саша, а также младший сын Миша. И если их снимки видели все, то внуков президента еще не показывали общественности.

На снимках можно увидеть двоих детей старшего сына Петра Порошенко 31-летнего Алексея, который является народным депутатом VIII созыва, и его жены Юлии.

Маленькому Пете, которого назвали в честь дедушки, летом исполнится три годика. А дочке Елизавете скоро будет годик.

Источник утверждает, что специально для фотосессии (а она была более полугода назад), из России приехали сваты Марины и Петра Порошенко.

В фотосессии также участвовали и младшие дети президента.

Мама невестки президента — Елена Эмильевна — работает в Ассоциации банков Севера-Запада в Санкт-Петербурге, занимается размещением рекламы в изданиях. Информация об этом есть на официальном сайте Ассоциации. А отец — Лев Фараонович — военный пенсионер и сейчас помогает старшей дочери Анне с детьми.

На снимках также можно увидеть Анну Ялову, сестру Юлии Порошенко. Ее супруг – Дмитрий Ялов является вице-губернатором Ленинградской области по экономике и инвестициям. Анна и Дмитрий воспитывают двоих детей. Они тоже есть на фото.

Напомним, в Сети стало известно, чем занимаются дети Порошенко в Британии.