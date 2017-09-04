В Сети заговорили о предполагаемой беременности Джамалы

Во время эфира "Танців з зірками" певицу снимали только крупным планом.

Певица Джамала Instagram

Первой на интересное положение артистки намекнула ее коллега певица и телеведущая Ольга Цибульская.

Так, на странице Ольги Цибульской в Instagram появился большой пост, в котором она прокомментировала второй эфир шоу "Танці з зірками".

"Мне нравится Холоденко. Нравится, потому что у нее самый победоносный самец. Я о Виталике Загоруйко. Вулкан, а не танцор! Кипяток, ток 220 и шанс для великого психолога почувствовать себя маленькой, хрупкой девочкой", — написала Ольга. — "Второй эфир играю в "найди 10 отличий между Ямой и новым партнером Могилевской". Пока все очки в корзину Влада! Это как перепевать песню Уитни Хьюстон: либо делать круче, либо не ходить в караоке вооооообще", — поделилось своим мнением певица.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)Вер 4, 2017 о 4:26 PDT

Кроме номеров участников, прокомментировала Цибулськая и выступление певицы Джамалы, которая во время второго эфира пришла поддержать танцоров, исполнив свою песню. Так, Ольга отметила, что на протяжении всего номера Джамалу снимали только крупным планом и это натолкнуло ее на мысль, что победительница "Евровидения-2016" ждет первенца.

Оля Цибульская Instagram

"Только мне кажется, что нашу роскошную Джа не брали крупным планом, потому что, кажется, аист на крыше?" — написала Ольга и подписчики сразу же поддержали ее предположение.