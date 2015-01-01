В Сети заговорили о смерти королевы Елизаветы ІІ

Сообщение было опубликовано на официальном сайте королевской семьи.

Королева Елизавета Reuters

10 января в западных СМИ появилась информация о том, что 90-летняя Елизавета II умерла.

Об этом пишет woman.ru.

Сообщение было опубликовано на официальном сайте королевской семьи, но позже было удалено без объяснения причин.

Мир потрясла новость о том, что королева Великобритании Елизавета II умерла после продолжительной болезни. Информация появилась на сайте королевской семьи, но потом исчезла. Однако пользователи Интернета успели сделать скрин записи.

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", — гласит сообщение. Судя по официальному письму, оно было написано сыном королевы, принцем Чарльзом. К слову, в последнее время Елизавета II часто болела. Недавно она пропустила рождественскую службу, на которой присутствовали все ее родственники.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что у королевы Елизаветы грипп.