"В шторе с тюлем". Жена Тигипко шокировала нарядом на открытии Одесского кинофестиваля: фото

Вкус главы и организатора мероприятия назвали "жлобским".

Виктория Тигипко выбрала странный образ для красной дорожки Фото: Таблоид. Правда

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко вышла на красную дорожку по случаю торжественного открытия мероприятия в весьма неординарном образе . Брюки и блузку супруги экс-нардепа дополнял непонятной формы шлейф, который смотрелся весьма нелепо.

"Шлейф из жлобства на одесском кинофестивале. Супруга Тигипко появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля в достаточно странном состоянии: позволила, чтобы её вывели на камеры в пижамных штанах, домашних туфлях и нестираной (и неглаженой) атласной шторе с тюлем. Интересно, кто и за что так поиздевался над достаточно симпатичной женщиной?", - прокомментировал образ Тигипко в своем Telegram-канале политолог Алексей Голубоцкий.

Фото: Таблоид. Правда

Напомним, 13 июля стартовал 9-й Одесский международный кинофестиваль. Самое громкое кинособытие началось с красной дорожки, по которой дефилировали гости мероприятия.

Как ранее сообщалось, российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки нарвалась на шквал критики от подписчиков из-за разноцветного нелепого костюма.

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