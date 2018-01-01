В шубе, топе и колготках. Ким Кардашьян позировала в странном образе

В соцсети фото артистки собрало более чем полтора миллиона лайков.
Снимок в странном образе манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более чем полтора миллиона лайков.
Фото прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Нравится", — отметил sindybcn16. "Отличный внешний вид!", — полагает lecarnetdenotes. "Милая", — написала majaelisetokle.
Ранее поклонники заметили, что на снимке, который Ким Кардашьян-Уэст выставила на своей странице в соцсети, есть следы использования графического редактора, и высмеяли ее за нелепый фотошоп. Посмотреть фото можно здесь.