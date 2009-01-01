В СМИ обговаривают увеличенную грудь Пэрис Хилтон, опубликованы фото

Друзья модели подтвердили, что она действительно решилась обратиться за помощью к пластическому хирургу.

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Недавно в СМИ стали писать, что 36-летняя Пэрис Хилтон увеличила грудь.

Об этом пишет woman.ru.

По слухам, актриса сделала это, чтобы найти свою любовь. 9 февраля она дефилировала на показе бренда Christian Cowan, показывая результат работы пластического хирурга.

Пэрис Хилтон Instagram

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Друзья модели подтвердили зарубежным изданиям, что она действительно решилась обратиться за помощью к пластическому хирургу. Теперь Пэрис все чаще носит наряды с глубокими декольте и с радостью демонстрирует свои прелести.

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Так, в минувший четверг актриса приняла участие в модном показе марки Christian Cowan в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Хилтон прошлась по подиуму в укороченном топе. Пэрис держалась перед камерами очень уверенно и, кажется, чувствовала себя на высоте.

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Такой Пэрис Хилтон была до пластики Instagram

Напомним, Анна Калашникова увеличила грудь и опубликовала фото.