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В СМИ обговаривают увеличенную грудь Пэрис Хилтон, опубликованы фото

Сегодня, 12:29

Друзья модели подтвердили, что она действительно решилась обратиться за помощью к пластическому хирургу. 

Пэрис Хилтон
Instagram
Недавно в СМИ стали писать, что 36-летняя Пэрис Хилтон увеличила грудь.

Об этом пишет woman.ru.

По слухам, актриса сделала это, чтобы найти свою любовь. 9 февраля она дефилировала на показе бренда Christian Cowan, показывая результат работы пластического хирурга.

Пэрис Хилтон,
Пэрис Хилтон Instagram

Пэрис Хилтон
Instagram

Друзья модели подтвердили зарубежным изданиям, что она действительно решилась обратиться за помощью к пластическому хирургу. Теперь Пэрис все чаще носит наряды с глубокими декольте и с радостью демонстрирует свои прелести.

Пэрис Хилтон
Instagram

Так, в минувший четверг актриса приняла участие в модном показе марки Christian Cowan в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Хилтон прошлась по подиуму в укороченном топе. Пэрис держалась перед камерами очень уверенно и, кажется, чувствовала себя на высоте.

Пэрис Хилтон
Instagram

Пэрис Хилтон
Такой Пэрис Хилтон была до пластики Instagram

Напомним, Анна Калашникова увеличила грудь и опубликовала фото.

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Пэрис Хилтон, увеличенная грудь
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