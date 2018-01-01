В США голливудская кинозвезда снялась с обнаженной грудью ради поддержки ЛГБТ: фото

Актриса подошла к поддержке сексуальных меньшинств с помощью проверенных и надежных методов.

Холли Берри kinopoisk

В США известная актриса Холли Берри ("Пароль Рыба-меч", трилогия "Люди икс", "Женщина-кошка" решила поддержать мирового ЛГБТ-сообщество откровенной фотографией.

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена в одной лишь радужной юбке-"пачке". При этом свой бюст звезда несколько игриво и кокетливо прикрыла рукой.

Instagram

"В поддержку всех людей, которые имеют личное право БЫТЬ", − подписала Берри снимок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Холли Берри заинтриговала фанатов пикантным фото.

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