В США Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к 19-летнему парню

Инцидент произошел во время популярного вокального талант-шоу "Американский идол".

Тот самый момент с поцелуем Скриншот из видео

Участник популярного вокального талант-шоу "Американский идол" Бенджамин Глейз признался в том, что был шокирован, когда одна из судей, известная поп-певица Кэти Перри, внезапно наградила его жарким поцелуем в губы.

Американские журналисты посчитали, что 19-летний парень не хотел целоваться с 33-летней звездой, и назвали ее поведение неподобающим.

Шумиху в прессе вызвало такое положение вещей - Глейз, который, по его словам, ранее практически никогда не целовался, сразу после инцидента почувствовал себя не в своей тарелке, сблизившись с Перри.

Отдельные журналисты назвали поцелуй "нежеланным" и обвинили певицу в сексуальных домогательствах.

Однако в четверг, 15 марта, Глейз опубликовал пост в соцсети Instagram, в котором подчеркнул, что не жалеет о произошедшем, а его слова были неправильно истолкованы. "Я не считаю, что Кэти Перри меня домогалась, и я благодарен судьям за их оценки моего выступления. Я чувствовал себя неуютно в том смысле, что я никогда не целовался раньше, и не ожидал, что мне придется это делать сейчас", — объяснил музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кэти Перри продает особняк в Лос-Анджелесе.